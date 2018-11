Fila approva termini e condizioni aumento di capitale

simone borghi 29 novembre 2018 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

Il cda di Fila ha approvato i termini e le condizioni finali dell’aumento di capitale in opzione per massimi 100 milioni di euro offerto agli azionisti.Nel dettaglio, verranno emesse massime 9.538.263 nuove azioni ordinarie da offrire agli azionisti della società nel rapporto di 3 nuove azioni ogni 13 azioni ordinarie di Fila possedute, al prezzo di 10,48 euro per azione. L'aumento di capitale di Fila partirà lunedì 3 dicembre e terminerà il 17 dicembre, mentre i diritti resteranno quotati fino all'11 dicembre.