Fila: accordo per distribuzione esclusiva mondiale per il marchio storico Arches

Daniela La Cava 24 aprile 2019 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini) consolida ulteriormente la propria strategia di crescita, sottoscrivendo con il gruppo Ahlstrom-Munksjö un accordo di distribuzione esclusiva mondiale dei prodotti di Arches, lo storico marchio francese di carte premium per artisti a partire da gennaio 2020. Lo rende noto il gruppo guidato da Massimo Candela in un comunicato. Dal 1492, Arches rappresenta la carta più utilizzata per le arti creative, Van Gogh, Matisse, Chagall, Picasso, Braque, Miro, Dali, Warhol, Alechinsky, tra gli altri, oltre a grandi editori d'arte, l’hanno scelta."Il positivo sviluppo a livello mondiale e la strategia di M&A portata a termine dal nostro gruppo fra il 2016 e il 2018 hanno convinto i vertici di Arches che F.I.L.A. fosse certamente il partner ideale per garantire un efficace sviluppo di questa prestigiosa gamma di prodotti - commenta l'a.d. Massimo Candela -. Oggi la posizione strategica del Gruppo è senza dubbio molto più solida e garantisce al marchio Arches uno sviluppo rilevante anche in nuovi mercati quali la Cina e l’India. Questo accordo rappresenta un ulteriore passo verso l'aggregazione di un settore tutt'ora molto frammentato”.