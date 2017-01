Fiera Milano: tribunale respinge la richiesta di commissariamento, confermato cda

Valeria Panigada 30 gennaio 2017 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Il Tribunale di Milano non ha accolto la richiesta di commissariamento di Fiera Milano. Lo ha annunciato la società attraverso una nota. La sentenza del tribunale ha confermato le funzioni amministrative in capo al consiglio di amministrazione, che rimarrà dunque in carica fino all'approvazione del bilancio 2016, e ha attribuito poteri aggiuntivi all'amministratore giudiziario. L'inchiesta ha al centro la controllata Nolostand per presunte infiltrazioni mafiose nella gestione degli appalti. Fiera Milano ha ribadito la sua volontà a collaborare con l'amministratore giudiziario.