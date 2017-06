Fiera Milano: revoca dell’amministrazione giudiziaria per la controllata Nolostand

Luca Fiore 20 giugno 2017 - 18:33

MILANO (Finanza.com)

Fiera Milano ha annunciato che la Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto la revoca del provvedimento di Amministrazione Giudiziaria della controllata Nolostand.“La revoca del provvedimento – riporta la nota della società - è stata possibile grazie al consistente lavoro, condotto in collaborazione con l’Amministratore Giudiziario, con riferimento alle procedure e ai controlli in materia di Modello 231 e nuovo Organismo di Vigilanza, adozione delle procedure di Gruppo, contrattualistica e gestione dei fornitori”.L’udienza per l’esame del provvedimento di Amministrazione Giudiziaria relativo a Fiera Milano, con particolare riferimento al ramo di azienda degli allestimenti della Società, è prevista per il prossimo 28 settembre.“La Società proseguirà nel frattempo nel completamento di tutte quelle iniziative intraprese per ottimizzare, correggere ed introdurre nuove regole per una più efficace e sicura gestione delle attività, basate sull’introduzione di nuovi modelli e metodologie di lavoro, in discontinuità con il passato”.