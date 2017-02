Fiera Milano, ceduta la partecipazione nella cinese Worldex

Valeria Panigada 22 febbraio 2017 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Fiera Milano ha sottoscritto un accordo per cedere la partecipazione, pari al 75%, nella controllata cinese Worldex a SingEx Exhibitions, operatore nel settore fieristico di Singapore. Il prezzo di cessione si compone di una parte fissa, pari a 2,75 milioni di euro, e da una parte variabile per un importo massimo di 1 milione di euro, che sarà dovuta in tre tranche al raggiungimento di determinati obiettivi di Ebitda in ciascuno degli anni del triennio 2017-2019. La cessione, ha spiegato la società milanese, rientra nel piano strategico volto a concentrare tutte le attività del gruppo nell'ambito della joint venture con il partner tedesco Deutsche Messe.