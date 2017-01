Fiat Chrysler: 2016 decisamente positivo in Italia, performance superiore al mercato

Alessio Trappolini 3 gennaio 2017 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

E’ stato un 2016 positivo per il gruppo Fiat Chrysler, che ha registrato risultati di vendite migliori rispetto a quelli ottenuti dal mercato, in particolar modo sul mercato italiano. Nel dettaglio, nell’intero anno la casa automobilistica ha immatricolato 528 mila auto, il 18,4% in più rispetto al 2015. Tale performance si confronta con una crescita del mercato del 15,8%. La quota di mercato di Fca in Italia è ora pari al 28,94%, in crescita di 0,6 punti percentuali in confronto con l’anno scorso.