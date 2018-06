Fiammata dello spread sopra 250 pb tra rischio Italia e rumor Bce, vendite anche sui Bund

Titta Ferraro 6 giugno 2018 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

250 punti base dopo avere oltrepassato quota 240 punti nella seduta di ieri in scia al discorso del premier Giuseppe Conte. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario si attesta al 2,89%, in netto rialzo dai minimi a 2,72 di avvio giornata.Il mercato guarda anche alla prossima riunione della Banca centrale europea (Bce) in agenda il prossimo 14 giugno. Secondo quanto riportato ieri da Bloomberg, l'istituto di Francoforte potrebbe dettagliare le modalità di chiusura del QE. Stamattina il capo economista della BCE, Peter Praet, ha confermato che la Bce è pronta a discutere e valutare già la prossima settimana le modalità di uscita dalle politiche ultra-espansive con forza economia e crescita salari che dovrebbero spingere l'inflaizone verso il target del 2%. Parole che stanno sostenendo l'euro e di contro spingendo le vendite sui Bund. Il rendimento del decennale tedesco è salito rapidamente allo 0,41% dallo 0,366% della vigilia.