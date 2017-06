Ferrovie dello Stato, collocato bond da 800 milioni a 8 anni

Alessio Trappolini 22 giugno 2017 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Ferrovie dello Stato ha lanciato questa mattina un’obbligazione senior da 800 milioni di euro e scadenza a 8 anni. La società emittente ha ricevuto ordini superiori a 1,9 miliardi di euro e alla chiusura del book ordini vedeva una domanda di 150 milioni da parte delle banche capofila.L’indicazione finale di rendimento è stata fissata a 105 centesimi sopra la curva mid-swap.L’operazione di collocamento è stata gestita da Barclays, Credit Agricole Cib, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan e Unicredit, l'emissione ha scadenza 27 giugno 2025.Ferrovie dello Stato, società prossima alla quotazione in Borsa, ha rating 'BBB-' per Standard & Poor's e 'BBB' per Fitch, outlook stabile per entrambe le agenzie.