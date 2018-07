Ferrovie, Toninelli: Gianfranco Battisti nuovo AD, Gianluigi Vittorio Castelli presidente

Laura Naka Antonelli 30 luglio 2018 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

Gianfranco Battisti è il nuovo amministratore delegato di Fs mentre Gianluigi Vittorio Castelli è il nuovo presidente. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli in un post sul suo account Facebook."Abbiamo rinnovato - si legge nel post - il Cda di Ferrovie e siamo felici per le nostre scelte. Alla faccia di chi ci accusava di voler occupare delle poltrone, ai primi due gradini abbiamo messo due eccellenti manager interni all'azienda - Gianfranco Battisti come Ad e Gianluigi Vittorio Castelli come presidente - che, a differenza di qualche loro predecessore, conoscono benissimo la struttura e sanno come far marciare i treni. In più, abbiamo confermato nell'organo di amministrazione due consigliere che si erano dimesse in tempi non sospetti, mostrandosi in disaccordo rispetto alla scelta del precedente board di non applicare la clausola etica per l'Ad decaduto. Vedete come certe accuse sono fuori dal mondo? Lo dimostriamo con i fatti".