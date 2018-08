Ferrovie Stato, Toninelli affossa ipotesi quotazione. Su fusione Anas: 'fallimento annunciato'

Laura Naka Antonelli 3 agosto 2018 - 07:59

Addio piano di quotazione: non ci sarà nessun debutto in Borsa per Ferrovie dello Stato. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli, a margine di una audizione alla Camera."Non c'è più nessuna possibilità che ciò accada", ha detto Toninelli, affossando l'idea che era nata durante il governo Renzi.A rischio anche la fusione con Anas, con il dossier che sarà definito, ha detto il ministro, entro la fine di quest'anno."E' un dossier aperto, non è un passaggio così semplice. Una volta che avremo studiato tutti i dati interverremo, ma penso che le soluzioni siano abbastanza evidenti da prendere e penso è una cosa che faremo entro l'anno sicuramente".Toninelli ha definito la fusione "un fallimento annunciato".