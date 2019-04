Ferretti Group cresce anche nel 2018 con l'utile che vola a 31 mln

simone borghi 16 aprile 2019 - 16:09

MILANO (Finanza.com)

Il2018 per Ferretti Group è stato un anno di crescita e solidità finanziaria. I risultati dell’esercizio 2018 sono caratterizzati da un utile netto pari a 31 milioni di euro, che conferma una crescita stabile degli utili, in aumento del 29% rispetto all’esercizio precedente. Il valore consolidato della produzione sale a 669 milioni, in crescita del 7,5% rispetto al 2017. L’ebitda si attesta a quota 53 milioni. Il portafoglio ordini al 31 dicembre 2018 è di ben 708 milioni. Inoltre, gli asset totali del Gruppo raggiungono quota 1,14 miliardi, di cui 38,5 milioni di disponibilità liquida. Conclusa l’acquisizione di Wally, salgono così a 8 i brand nel portafoglio del Gruppo Ferretti che si conferma l’atelier di riferimento della nautica internazionale.