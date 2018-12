Ferrero potrebbe acquistare i biscotti australiani di Campbell Soup

Alessandra Caparello 10 dicembre 2018 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

Da Alba a Sidney il passo è breve. Ferrero, azienda dolciaria italiana famosa per la Nutella, sarebbe pronta ad acquistare i biscotti australiani, gli storici Arnott’s Biscuits, attualmente posseduti dalla multinazionale statunitense Campbell Soup.A rivelarlo oggi fonti di stampa secondo cui a fianco di Ferrero come advisor ci sarebbe la banca d’affari Rothschild. Nelle scorso settimane la Ferrero avrebbe sottoscritto un confidentiality agreement per rilevare Campbell International, il veicolo che controlla Arnott’s e che potrebbe essere valutato oltre 2 miliardi di dollari australiani, cioè 1,44 miliardi di dollari americani.