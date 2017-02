Ferrari: utile netto balza a 400 mln nel 2016, +8,8% i ricavi

Titta Ferraro 2 febbraio 2017 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Crescita a doppia cifra per l'utile di Ferrari. Nel 2016 l'utile netto è salito a quota 400 milioni di euro, +38% rispetto al 2015. l'utile netto adjusted è stato di 425 milioni, in aumento del 37%. Nel 2016 i ricavi netti si sono attestati a 3.105 milioni, con un incremento di 251 milioni di euro, pari al +8,8% (+9,4% a cambi costanti) rispetto al 2015. L'ebit adjusted si è attestato a 632 milioni, in aumento di Euro 159 milioni (+34%) rispetto all'esercizio precedente, una performance che va ricondotta all'incremento dei volumi (69 milioni) sostenuti dalla famiglia 488, dalla F12tdf e dal recente lancio sul mercato della GTC4Lusso, insieme al contributo positivo del nostro programma di personalizzazioni.