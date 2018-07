Ferrari prepara il dopo Marchionne, nuovo ceo sarà Louis Camilleri con Elkann presidente

Titta Ferraro 21 luglio 2018 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

Prende quota il nome di Louis Camilleri, membro del consiglio di amministrazione ed ex presidente della Philip Morris International, come futuro ceo del Cavallino Rampante. A fare il nome di Camilleri è Automotive News Europe che per il ruolo di presidente indica il nome di John Elkann. Le ultime indiscrezioni stampa parlano di un cda straordinario oggi per Ferrari, così come Fca e CNH, per la scelta dei successori di Sergio Marchionne. Attualmente Marchionne è sia presidente che ceo di Ferrari.