Ferrari non si ferma, superata anche quota 92 euro (+66% da inizio anno)

Titta Ferraro 27 luglio 2017 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Non conosce soste lo sprint a Piazza Affari di Ferrari. Il titolo del Cavallino Rampante segna un progresso del 2,05% a 91,95 (92,9 il massimo intraday) dando seguito al rally delle ultime sedute (+4,16% il close di ieri). Nuovo massimo storico che porta a +66% il saldo da inizio anno con capitalizzazione salita in area 17,5 miliardi di euro.Gli analisti sono ottimisti in vista della trimestrale della società di Maranello in uscita il prossimo 2 agosto. Mediobanca Securities ha alzato il prezzo obiettivo sul titolo da 83 a 109 euro, confermando la raccomandazione outperform. In vista dei conti di settimana prossima, Banca Akros stima che il secondo trimestre si riveli il migliore dell’anno con consegne stimate a quota 2.341 vetture, pari a un incremento del 5,7% anno su anno.