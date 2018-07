Ferrari in prima fila in Borsa sull'onda della vittoria di Vettel a Silverstone

Titta Ferraro 9 luglio 2018 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Progresso nell'ordine del punto percentuale per il titolo Ferrari che torna sopra quota 116 euro. A dare slancio al titolo del cavallino Rampante, che sovraperforma rispetto alo Ftse Mib (in salita dello 0,63%), è l'importante vittoria di Sebastian Vettel al GP di Silverstone davanti al rivale Lewis Hamilton. Terzo gradino del podio per l'altro ferrarista Kimi Raikkonen.Con il quarto successo della stagione 2018 il pilota tedesco è riuscito ad allungare in testa alla classifica del Mondiale con 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton.