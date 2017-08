Ferrari corre sul parterre di Piazza Affari e stabilisce nuovi record assoluti

Alessio Trappolini 8 agosto 2017 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Nuovi record per Ferrari. Il Cavallino, oltre che correre in pista, corre anche sui parterre di Borsa ed oggi ha inanellato un nuovo record assoluto superando in slancio quota 95 euro. E’ già stata dimenticata dunque la velocissima correzione accusata subito dopo la diffusione dei risultati trimestrali.