Ferrari: analisti spingono il titolo verso nuovo massimo storico

Luca Fiore 26 febbraio 2018 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Nuovo record storico per il titolo Ferrari che, in rialzo in questo momento dell’1,58% a 106,15 euro, nel corso della mattina è salito fino a 106,75 euro. Gli analisti di UBS hanno annunciato di aver incrementato il prezzo obiettivo sul titolo da 129 a 160 dollari (da 104,5 a 129,7 euro) confermando la valutazione “acquistare”.Il tasso di medio composto di incremento dei volumi è visto in quota 9% e, al 2022, l’Ebitda è visto a 2 miliardi di euro e il free cash flow a 1,1 miliardo.Da inizio anno il titolo RACE ha segnato un incremento superiore ai 20 punti percentuali.