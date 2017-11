Ferrari alza guidance 2017, verso ebitda adj di un miliardo

Titta Ferraro 2 novembre 2017 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Ilgruppo Ferrari ha rivisto al rialzo le sue prospettive per il 2017 con ricavi netti a circa 3,4 miliardi (in aumento rispetto ai 3,3 miliardi indicati in precedenza. L'ebitda adjusted è invece atteso a 1 miliardo, in aumento rispetto ai 950 milioni della precedente guidance. Confermati invece i numeri sulle consegne, attese a circa 8.400 unità, incluse le supercar. L'indebitamento industriale netto è visto sotto i 500 milioni, in calo rispetto ai circa 500 mln indicati prima (è inclusa una distribuzione ai possessori di azioni ordinarie ed esclusi potenziali riacquisti di azioni).