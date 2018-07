Ferrari, a Camilleri servirà tempo e potrebbe posticipare il nuovo piano. Banca Akros taglia rating

Titta Ferraro 23 luglio 2018 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

Nuova era anche per Ferrari. L'uscita di scena di Sergio Marchionne per le gravi condizioni di salute, ha aperto le porte del Cavallino Rampante a Louis Camilleri. L'ex presidente di Philip Morris è stato scelto come nuovo ceo, mentre Elkann sarà il presidente.Un duro colpo per Ferrari poichè Marchionne dal 2019 avrebbe dovuto essere a tempo pieno su Ferrari una volta disimpegnatosi da Fca. "Il mercato aveva aspettative molto elevate sui risultati che Sergio Marchionne avrebbe portato a Ferrari nei prossimi 5 anni - rimarcano gli analisti di Banca Akros che hanno tagliato il giudizio a neutral con target price sceso da 132,5 a 120 euro. "Al nuovo ceo servirà del tempo per conoscere la società e non saremmo sorpresi se posticipasse il Capital Markets Day in agenda a settembre", aggiunge Banca Akros.