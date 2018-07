Ferrari: Louis Camilleri scelto come futuro ad al posto di Marchionne, Elkann presidente

Titta Ferraro 21 luglio 2018 - 19:09

MILANO (Finanza.com)

Cambio di guardia anche al volante di Ferrari. Il Consiglio di Amministrazione di Ferrari NV, appreso che il Presidente e Amministratore Delegato Sergio Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa, ha deciso di nominare John Elkann Presidente e proporrà all’assemblea degli azionisti, che verrà convocata prossimamente, di nominare Louis C. Camilleri Amministratore Delegato. Il Consiglio ha anche attribuito a Louis Camilleri le deleghe necessarie a garantire continuità all’operatività dell’azienda.Il Consiglio è vicino a Sergio Marchionne e alla sua famiglia, ed è grato per lo straordinario contributo che ha dato in questi anni alla guida della Ferrari.