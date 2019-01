Ferrari: Binotto prenderà il posto di Arrivabene come nuovo team principal

simone borghi 7 gennaio 2019 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

Ribaltone a casa Ferrari. Secondo la Gazzetta dello Sport, Mattia Binotto sarà promosso nel ruolo di team principal al posto di Maurizio Arrivabene. Lo stesso Sergio Marchionne lo aveva voluto come direttore tecnico della scuderia. A pesare le tensioni provocate dalle dure accuse di Arrivabene a Binotto e allo sviluppo della monoposto dopo la fallimentare corsa al titolo mondiale di Formula 1 della scorsa stagione.La Gazzetta dello Sport scrive che “Forse già oggi potrebbe essere infatti ufficializzato il cambio al vertice della Gestione sportiva, con l’attuale team principal sostituito da quello che fino all’anno scorso era il direttore tecnico della scuderia”.Fino a settembre Arrivabene sembrava sicuro della sua posizione, a dicembre parlava ancora con ottimismo del 2019 come l'anno in cui puntare al Mondiale che manca alla Rossa dal 2007. Un compito che ora spetterà a Binotto.