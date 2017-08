Ferrari, Berenberg premia il titolo. FCA accelera al rialzo, oltre +4% dopo rumor offerte da Cina

Laura Naka Antonelli 14 agosto 2017 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

A Piazza Affari, a salire oggi sono in generale i titoli della galassia Agnelli: Ferrari beneficia della nota di Berenberg, che scrive che la Formula 1 è sottovalutata e che comunica di aver rivisto al rialzo il target price di Ferrari da 90 a 110 euro, mantenendo inalterato il rating sul titolo a "buy".In particolare Berenberg ritiene che la perdita legata al business della Formula 1, di 100 milioni di euro verrà ripianata entro cinque anni, fattore che dovrebbe consentire a Ferrari di riportare una crescita degli utili di quasi il 4% ogni anno.Sull'indice Ftse Mib, il titolo Ferrari avanza alle 11.51 ora italiana dell'1,43% a 91,90, mentre FCA accelera al rialzo sulla scia di indiscrezioni su offerte di acquisto in arrivo dalla Cina per rilevare la casa automobilistica guidata da Sergio Marchionne, con un rally +4,28% a 10,24 euro.Exor +2,10% a 51,05 euro.