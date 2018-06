Ferrari: Banca Akros rimane positiva dopo grande rally e vede titolo salire a 132,5 euro

Titta Ferraro 15 giugno 2018 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Il balzo delle ultime settimane di Ferrari non spaventa gli analisti che rimangono positivi sul titolo del Cavallino Rampante. Oggi Banca Akros ha alzato il prezzo obiettivo su Ferrari da 118 a 132,5 euro, confermando il giudizio "Accumulate". Dal 4 maggio scorso, quando Akros alzò la raccomandazione su Ferrari da neutral ad accumulate, l'azione è balzata del 20%, mentre i peer del lusso comparabili (Burberry, Brunello Cucinelli, Salvatore Ferragamo, Hermes, Lvmh, Moncler, Richemont) sono saliti in media dell'11% circa. In generale in questi mesi c'è stato un rafforzamento del P/E 2018 che non dipende da una riduzione delle stime di consensus sugli utili (che sono salite dello 0,2% rispetto al 4 maggio) e quindi il rafforzamento deriva da in quasi interamente da un re-rating del comparto in generale. "I multipli maggiori dei peer ci spingono ad aggiornare la valutazione su Ferrari", rimarca Banca Akros che ha fissato il nuovo prezzo obiettivo considerando un P/E 2018 intermedio tra quello medio del settore e i multipli più elevati che presentano Cucinelli ed hermes.Il mercato guarda con fiducia al Capital Markets Day di settembre quando la casa di Maranello svelerà il nuovo piano industriale. Inoltre Sergio Marchionne diventerà Ceo di Ferrari a tempo pieno nel 2019 "una buona garanzia per gli azionisti", sottolinea sempre Akros nel report odierno.