Ferragamo: titolo brilla a Piazza Affari (+5%) dopo i conti, bene fatturato quarto trimestre

Alberto Bolis 1 febbraio 2017 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

Salvatore Ferragamo brillante a Piazza Affari, dove mostra un balzo di circa 5 punti percentuali a 25,65 euro, all'indomani dei conti del quarto trimestre archiviato con un fatturato in crescita del 3,7% contro il +1% dell'intero esercizio 2016. Da segnalare che tutti i mercati e tutte le categorie di prodotto del gruppo hanno migliorato nell'ultimo scorcio dello scorso anno. Sul mercato l'attesa è per l'investor day di venerdì, quando il nuovo Ceo Eraldo Poletto illustrerà la sua strategia di rilancio per la maison fiorentina del lusso.