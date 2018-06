Ferragamo: riapre boutique di Madrid, punta a consolidare presenza in Spagna

Daniela La Cava 1 giugno 2018 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

Salvatore Ferragamo ha riaperto la boutique di Madrid, ampliata e completamente rinnovata. La riapertura della boutique di Madrid nella nuova location, spiega la società del lusso, punta a consolidare la presenza di Salvatore Ferragamo in un mercato strategico e in costante crescita come quello spagnolo. Il brand, che è approdato nel Paese nel 2000 con il primo corner nel department store El Corte Ingles di Marbella, ha aperto l’anno successivo il precedente monomarca in Calle Serrano a Madrid, seguito nel 2006 dallo store di Barcellona. Più recenti, gli opening dei monobrand di Valencia e Puerto Banus. In Spagna, Ferragamo è presente anche con dei corner nei El Corte Inglés di Madrid e Barcellona.