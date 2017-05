Ferragamo, prosegue parabola ribassista: Credit Suisse abbassa tp a 23 euro, per Mediobanca management manca di trasparenza

Alessio Trappolini 29 maggio 2017 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Salvatore Ferragamo prosegue la sua parabola ribassista a Piazza Affari, dopo che la scorsa ottava il prezzo è calato di oltre 13 punti percentuali.



Sull'andamento del titolo pesano le indicazioni fornite dal management che con una nota della scorsa settimana ha confermato cautela sull'andamento del 2017 e ha ribadito gli obiettivi di medio periodo comunicati nell'Investor Day del 3 febbraio 2017.



L’insieme di questi elementi non è passato inosservato agli analisti di Credit Suisse che questa mattina hanno abbassato il target price a 23 euro dal precedente a 24 euro. Confermato il giudizio Neutral.



Getta poi benzina sul fuoco Mediobanca, che in un’analisi pubblicata in mattinata ha detto di non apprezzare la “mancanza di trasparenza del management” che non ha fornito alcuna guidance sui risultati attesi per l’anno in corso.