Ferragamo e Moncler in spolvero a Piazza Affari, conti Burberry sostengono settore moda in Borsa

Alessio Trappolini 18 gennaio 2017 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Titoli della moda e del lusso tonici a Piazza Affari, nonostante la giornata poco viva dell’indice italiano al momento sotto la parità. A dare slancio i risultati del terzo trimestre rilasciati ieri da Burberry, che hanno messo in luce un trading statement migliore delle attese.



Secondo i conti forniti dall’azienda londinese le vendite retail totali sono cresciute del 3% a 753 milioni di sterline, contro una stima di crescita ferma al +1,4% secondo le rilevazioni di Bloomberg. “I maggiori drivers per la crescita sono stati l`accelerazione in Mainland China, con miglioramento di Hong Kong, la performance a doppia cifra messa a segno in EMEIA, e l’ottima performance in Gran Bretagna sostenuta dal fattore cambio”, scrivono gli analisti di Equita nel report di questa mattina.



Ecco dunque che a Piazza Affari ne approfittano Ferragamo, +1,14% a 24,84 euro, e Moncler, +0,75% a 17,37 euro. Fuori dal listino principale clima più guardingo con Tod’s che scambia sulla parità a 65,60 euro mentre Cucinelli arretra dello 0,92% a 21,43 euro.