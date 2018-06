Ferragamo deraglia in Borsa (-7%), famiglia cede 5,9 milioni di azioni

Titta Ferraro 20 giugno 2018 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Tracollo a Piazza Affari per il titolo Salvatore Ferragamo. Dopo non aver fatto prezzo in avvio per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo, il titolo della maison del lusso cede circa il 7% a quota 22,81 euro.A scatenare le vendite la notizia della cessione da parte di Ferragamo Finanziara, holding della famiglia che detiene il 57,78% del capitale della maison del lusso, di 5,9 milioni di azioni Ferragamo attraverso la procedura di accelereted bookbuild riservata a investitori istituzionali.La quota di controllo è così scesa dal 57,8% al 53,7% circa.