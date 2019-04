Ferragamo: confermata le Divelec Lemmi come amministratore delegato fino a bilancio 2020

Valeria Panigada 18 aprile 2019 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

Ilconsiglio di amministrazione di Salvatore Ferragamo, riunitosi oggi, ha confermato la nomina di Micaela le Divelec Lemmi come amministratore delegato. le Divelec Lemmi resterà in carica fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2020. In base alle comunicazioni ricevute l’amministratore delegato non detiene azioni di Salvatore Ferragamo.