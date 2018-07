Ferragamo ancora debole a Piazza Affari: Kepler Cheuvreux taglia target a 19 euro

Daniela La Cava 6 luglio 2018 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Ancora una giornata all'insegna delle vendite per Salvatore Ferragamo a Piazza Affari. Dopo i cali della vigilia, il titolo del big italiano del lusso accelera al ribasso e ora cede circa il 2% a scambiando a 19,54 euro ad azione. Ferragamo è finita sotto la lente d'ingrandimento degli analisti di Kepler Cheuvreux che ne hanno abbassato il target price a 19 da 22,5 euro, confermando la raccomandazione "reduce". Gli esperti della banca d'affari si attendono dei deboli risultati per il secondo trimestre 2018 (i conti verranno presentati il prossimo 31 luglio). "Riteniamo che i risultati del secondo trimestre continueranno a mostrare un trend debole", scrivono gli esperti di Kepler, stimando vendite in flessione del 6-7% e una riduzione del 18% dell'Ebitda. "Una view più cauta sui risultati trimestrali ci spinge a tagliare del 12% l'Eps per il 2018/2019".