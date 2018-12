Ferragamo: Cfo Ugo Giorcelli si dimette

Daniela La Cava 12 dicembre 2018 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Salvatore Ferragamo ha annunciato che il direttore amministrazione, finanza e controllo, Ugo Giorcelli, lascerà dal prossimo 11 gennaio l’incarico di Cfo "per intraprendere un nuovo percorso di crescita professionale". In occasione della riunione del consiglio di amministrazione del gruppo del lusso (prevista per domani 13 dicembre) saranno rese note deliberazioni al riguardo."In conformità ai requisiti previsti dal regolamento di Borsa Italiana che, oltre alle spettanze di legge, non sarà riconosciuto al dott. Giorcelli alcun compenso aggiuntivo, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, né altri benefit, e che non sono stati sottoscritti con il dott. Giorcelli impegni di non concorrenza", precisa il gruppo in una nota nella quale si indica che Giorcelli non detiene azioni ordinarie della società.