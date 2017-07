Federico Ghizzoni: nominato presidente di Rothschild Italia

Daniela La Cava 24 luglio 2017 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

L'ex numero uno di UniCredit, Federico Ghizzoni, è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di Rothschild, controllata di Rothschild & Co, fra i leader mondiali della consulenza finanziaria e dell’investment banking. È quanto si apprende in una nota stampa nella quale si sottolinea che Ghizzoni, grazie alla lunga e consolidata esperienza nel settore delle istituzioni finanziarie, e al ruolo di a.d. in UniCredit rivestito per quasi sei anni, potrà contribuire all'ulteriore sviluppo e consolidamento dell’attività di Rothschild in Italia.