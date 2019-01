Fed spinge Piazza Affari sui massimi da ottobre, bene Eni e Fca. Attesa per PIL Italia

Titta Ferraro 31 gennaio 2019 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di seduta in netto rialzo per Piazza Affari che cavalca i toni accomodanti della Fed. L'indice Ftse Mib sale dello 0,55% a quota 19.881 punti, sui massimi a quasi 4 mesi. Da inizio mese l'indice segna un balzo di oltre l'8%. La Fed ha lasciato invariati i tassi sui fed funds nel range compreso tra il 2,25% e il 2,5% palesando un atteggiamento più dovish. La Fed sarà "paziente" nell'alzare i tassi e il presidente Jerome Powell ha rimarcato che "i presupposti per alzare i tassi si sono in qualche modo indeboliti".Sul Ftse Mib spiccano i rialzi dei titoli oil sospinti dal rally del greggio: +1,9% Saipem e +1,22% Eni. Prosegue il rally di Fca (+1,2%) nonostante la cinese Geely abbia smentito di essere interessata all'acquisto diMaserati e Alfa Romeo.Questa mattina raffica di dati dai paesi dell'eurozona. Dopo il Pil spagnolo e la disoccupazione tedesca, focus in Italia con la lettura del Pil del quarto trimestre 2018, atteso in flessione dello 0,1% su base trimestrale. Il tal caso per l'Italia si tratterebbe di recessione tecnica. L'Istat diffonderà anche i dati sul mercato del lavoro con disoccupazione attesa in rialzo al 10,6%.