Fca veleggia in testa al Ftse Mib grazie alla sponda di Goldman Sachs

Titta Ferraro 6 gennaio 2017 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Prima parte di seduta a marce alte per Fca che veleggia in testa al Ftse Mib con un balzo del 3,94% a quota 9,62 euro. A dare nuovo sprint al titolo Fca, che viaggia sui nuovi massimi dall'ottobre del 2015, è la decisione di Goldman Sachs di inserirla nella propria Conviction Buy List, con prezzo obiettivo passato da 9,9 euro a 16,5 euro. A detta della casa d'affari statunitense, nonostante il rally recedente del titolo, il mercato continua a sottovalutare la capacità di Fca di migliorare il suo mix di prezzo nell'area Nafta posizionandosi maggiormente sulla vendita di automobili più redditizie. Goldman Sachs stima che Fca riuscirà a raggiungere una cassa netta di 3,2 miliardi di euro rispetto al debito netto di 4,7 mld atteso per il 2016.