Fca, tra i migliori del Ftse Mib: mercato guarda oltre a deboli immatricolazioni Italia

Daniela La Cava 5 novembre 2018 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Tra i migliori performer del Ftse Mib spicca questa mattina Fca. A Piazza Affari il titolo del gruppo italo-americano dell'auto sale di oltre l'1,5% e scambia a quota 14,40 euro, nonostante i deboli dati sulle immatricolazioni auto per il mese di ottobre in Italia. Durante il mese scorso le immatricolazioni sono scese del 7,4%, con Fca che ha fatto peggio del mercato con un -16,8%. Un contesto ancora penalizzato dall'introduzione del nuovo regolamento Wltp a settembre."Sebbene parte di questa performnace sia attribuibile alla strategia del gruppo focalizzata verso i marchi a valore aggiunto, nei prossimi trimestri Fca dovrebbe risolvere le questioni in Italia e in Europa per ottenere una redditività decente nella regione", commentano da Banca Imi che confermano la raccomandazione "add" su Fca, con target price di 15,8 euro.Gli analisti di Fidentiis, che dicono ancora buy sul gruppo guidato da Mike Manley, scrivono: "la significativa riduzione della quota di mercato di Fca è anche dovuta alla strategia commerciale di il gruppo che è più focalizzato sulla qualità delle vendite, con un netto taglio delle vendite a margine inferiore".