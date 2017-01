Fca torna in area 10 euro, Goldman Sachs conferma buy e alza target price a 19,7 euro

Titta Ferraro 24 gennaio 2017 - 11:59

Scatto in Borsa per FCA che segna a metà seduta un balzo del 4,55% a quota 9,99 euro (massimo intraday a 10,06) tornando in area 10 euro per la prima volta dopo le accuse mosse dall’Agenzia per la protezione ambientale statunitense (EPA) su possibili emissioni alterate. A dare nuovo sprint a Fca è la promozione arrivata da Goldman Sachs che ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo su FCA da 16,5 a 19,7 euro, confermandola nella sua Conviction Buy List. La casa d'affari statunitense rimarca nuovamente come il mercato stia sottovalutando in modo significativo la capacità di Fca di migliorare il suo mix di prezzo nell'area Nafta posizionandosi maggiormente sulla vendita di automobili più redditizie.

Fca comunicherà il 26 gennaio i conti relativi all'intero 2016.