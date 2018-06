Fca tocca quota 20 euro, al via a Torino la presentazione del nuovo piano

Titta Ferraro 1 giugno 2018 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Forti acquisti su Fca in attesa dei dettagli del nuovo piano. Il titolo ha raggiunto quota 20 euro a un passo dai massimi storici e con un progresso giornaliero del 3% circa. Oggi alle 10 a Torino è prevista la presentazione del piano al 2022. Sarà l'ultimo targato Marchionne che lascerà dopo l'approvazione del bilancio 2018 che dovrebbe chiudersi con il raggiungimento dell'obiettivo di azzerare il debito industriale.Per il nuovo piano le attese sono di un maggiore sviluppo dei Suv Jeep e per Maserati, con un ridimensionamento delle auto di massa. Le ultime indicazioni vedono Fiat Chrysler pronta a chiudere le vendite di auto Fiat in Nord America e Cina nei prossimi anni, con quello Chrysler confinato ai soli Stati Uniti.