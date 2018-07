Fca: titolo sconta addio improvviso Marchionne, discorso M&A rimane incerto (analisti)

Titta Ferraro 23 luglio 2018 - 09:41

Vendite, come da attese, sul titolo Fca che riesce comunque a contenere l'emorragia susseguente all'improvvisa uscita di scena di Marchionne. "Il mercato oggi sconta l’addio improvviso, un evento questo anticipato di 8 mesi rispetto a quanto previsto - commenta Vincenzo Longo, market strategist di IG, interpellato da FinanzaOnline.com - . Probabilmente un po’ di speculazione e il frettoloso passaggio di consegne stanno intaccando un po’ il sentiment degli investitori. Non si può mettere comunque in discussione quanto fatto di buono dall’azienda, che risulterà anche dagli imminenti conti".Sulle scelte future sotto la guida di Mike Manley, Longo ritiene che "è un po’ presto per capire le dinamiche che imporrà Manley all’azienda. Per ora si va avanti con lo scorporo Magneti Marelli, mentre il discorso M&A rimane incerto".Alle 9:40 il titolo Fca cede quasi il 3% a quota 15,95 euro.