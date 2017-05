Fca: titolo riduce perdite (-1,09%) e torna sopra 10 euro

Titta Ferraro 17 maggio 2017 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Fca dimezza i cali in Borsa e viaggia in calo dell'1,09% a 10,01 dopo aver toccato in avvio di giornata un minimo a 9,82.



La Commissione europea ha confermato l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato adempimento da parte di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) degli obblighi derivanti dalla normativa UE in materia di omologazione dei veicoli.