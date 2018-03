Fca: titolo cede oltre il 3,5% in Borsa, pesa calo immatricolazioni italia. Nuovi rumors su Marelli

Daniela La Cava 2 marzo 2018 - 09:25

Avvio di giornata in forte calo per Fiat Chrysler Automobiles (Fca) a Piazza Affari, dove il titolo mostra una flessione di oltre il 3,5% a 16,44 euro (peggior titolo del Ftse Mib). A pesare i dati sulle immatricolazioni di auto nuove in Italia: a febbraio il gruppo guidato da Marchionne ha immatricolato poco meno di 48 mila vetture (in flessione del 10,8%), facendo peggio del mercato che ha mostrato una leggera flessione dell'1,4 per cento. Spunta intanto una nuova indiscrezione sul futuro della controllata Magneti Marelli. Secondo quanto riferisce "Il Sole 24 Ore" in edicola oggi, ci sarebbe un piano alternativo alla quotazione di Magneti. Fca avrebbe infatti inserito nuovamente anche la vendita tra le opzioni di valorizzazione della controllata attiva nel settore della componentistica. E questo scenario potrebbe far riemergere l'ipotesi di una cordata con Cdp, magari con Brembo.