Fca: titolo avanza del 5% a Piazza Affari. Mike Manley: "Fra 2-3 anni opportunità di partnership e accordi"

3 maggio 2019

MILANO (Finanza.com)

Corre al 5% il titolo Fca ora sospeso al rialzo. A trainare le azioni del gruppo automobilistico guidato da Mike Manley la conferma dei target per l’anno in corso nonostante la chiusura in rosso dei primi tre mesi dell’anno. "Il mercato sta rispondendo con entusiasmo al lancio dei nostri nuovi prodotti mentre stiamo attuando tutte le iniziative necessarie a rafforzare le aree di business che hanno risultati più deboli - ha commentato Mike Manley, CEO di FCA . ”Sulla base di questi elementi e con i risultati del primo trimestre in linea con le nostre attese, siamo fiduciosi sui nostri target per il 2019" ha continuato l’AD.Durante la conference call per la presentazione della trimestrale il successore di Sergio Marchionne ha sottolineato che nei prossimi 2-3 anni ci saranno “reali opportunità di partnership e accordi nel settore auto e Fca avrà un ruolo attivo e costruttivo, dettato anche dalla necessità di ridurre i costi”.“Vogliamo essere attivi e proattivi nel creare valore per i nostri azionisti”, ha aggiunto Manley, senza però fornire ulteriori dettagli. Per ora invece viene messo in stand by il progetto di avere una Finco negli Usa.Il primo giugno 2018, in occasione della presentazione del piano industriale, il gruppo aveva espresso l'intenzione di avere una propria divisione di servizi finanziari per offrire ai consumatori Usa nuove possibilità di acquisto e sostenere nel contempo volumi di vendita e margini. In una nota Fca aveva specificato che il gruppo stava valutando se acquisire una realtà di questo tipo già esistente - ipotesi che include l’esercizio dell’opzione per rilevare Chrysler Capital - o se dare vita a una nuova Finco. Durante la conference call di oggi per la presentazione della trimestrale, Manley ha rotto gli indugi sostenendo che per il momento vengono mantenuti gli accordi che il gruppo ha negli Usa. “Se cambierà qualcosa ve lo faremo sapere” ha concluso Manley.