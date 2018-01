Fca supera il muro dei 20 euro (+32% da inizio anno), anche Kepler Cheuvreux alza valutazione

Titta Ferraro 23 gennaio 2018 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Nuovo scatto in Borsa per Fca. Il titolo del gruppo nato dalla fusione tra Fiat e Chrysler ha varcato questa mattina per la prima volta la soglia dei 20 euro (+2% a 20,08 euro).Oggi gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato il prezzo obiettivo su Fca a quota 22 euro.Da inizio anno il titolo Fca segna un balzo di oltre il 32% con quotazioni più che raddoppiate negli ultimi 12 mesi.