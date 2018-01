Fca strappa ancora al rialzo, titolo sospeso a 18,94 euro (nuovi massimi storici)

Titta Ferraro 9 gennaio 2018 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Nuovo scatto del titolo Fca, grande protagonista in questo primo scorcio d'anno. Il titolo è stato sospeso per eccesso di rialzo sul prezzo di controllo quando saliva di oltre il 4% a quota 18,94 euro. Si tratta dei nuovi massimi storici per il titolo del gruppo nato dalla fusione tra Fiat e Chrysler.Sul mercato circolano diverse voci su operazioni straordinarie, da possibili deal con una big del settore auto a operazioni di valorizzazione degli asset del gruppo. LO spin-off di Magneti Marelli è previsto per quest'anno, ma Sergio Marchionne potrebbe decidere di procedere anche allo scorporo e quotazione di Jeep, il marchio di maggior valore del gruppo.