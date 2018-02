Fca stacca bonus per dipendenti Italia, in busta paga di febbraio fino a 1.580 euro in più

Titta Ferraro 1 febbraio 2018 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali i valori del bonus retributivo, che sarà erogato a febbraio a tutti i dipendenti italiani del Gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto specifico di lavoro di FCA. "I risultati 2017 variano a seconda delle performance, misurate con il sistema WCM (World Class Manufacturing), realizzate da ogni singola unità produttiva, rimarca Fca in una nota.I più importanti stabilimenti produttivi del gruppo, come ad esempio Melfi, Cassino, Sevel, i plant di Mirafiori e quelli di Magneti Marelli di Automotive Lighting Venaria, Tolmezzo e Sistemi Sospensioni Melfi, hanno mantenuto o migliorato le loro performance e riceveranno importi compresi tra 1.320 e 1.580 euro circa. Pomigliano e Verrone hanno conseguito per il terzo anno consecutivo l’eccellenza e avranno quindi l’importo più alto.La politica retributiva di Fca, introdotta nel luglio del 2015, prevede di far partecipare direttamente tutte le persone ai risultati di produttività, qualità e redditività nell’ambito del piano industriale dell'azienda.