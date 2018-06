Fca sotto pressione in Borsa: titolo scivola sotto 18 euro, per Equita "debolezza da mancanza prospettive M&A"

Daniela La Cava 4 giugno 2018 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Continua a percorrere la strada ribassista in Borsa Fca, con il titolo che mostra un calo di circa il 3% a 17,98 euro ad azione a distanza di qualche giorno dalla presentazione del piano industriale al 2022. Secondo gli analisti di Equita, che confermano la raccomandazione hold su sul gruppo dell'auto italo-americano, la debolezza del titolo è da ricondurre alla "mancanza di prospettive sul fronte M&A (neanche Alfa/Maserati)". "La guidance 2020 non è lontana dalle nostre stime ex-Marelli", spiegano ancora gli esperti della sim, aggiungendo che c’è "forse preoccupazione su acquisto Finco al picco del ciclo". Per Equita gli obiettivi di lungo periodo sono come sempre 'ambiziosi'.