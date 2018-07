Fca soffre in Italia: -19,3% immatricolazioni a giugno, quota mercato scivola al 24,81%

Titta Ferraro 3 luglio 2018 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Giugno difficile per Fca che segna in Italia un calo del 19,3% delle immatricolazioni a 43.343 unità, facendo decisamente peggio rispetto al mercato (-7,25%). La quota di mercato del gruppo del Lingotto è scesa dal 28,52% al 24,81%. Complessivamente nel primo semestre le immatricolazioni sono state 302.847, in calo del 9,07%, mentre la quota è pari al 27,02% dal 29,29% di un anno prima.Pesa la decisione del Gruppo Fca "di dare precedenza alle vendite ai clienti privati piuttosto che a quelle sugli altri canali che sono decisamente meno remunerativi", rimarca il Centro Studi Promotor. Al netto dei dati del Gruppo Fca, il mercato italiano nel primo semestre è in lieve crescita (+1,71%).A Piazza Affari il titolo Fca cede lo 0,45% a 16,26 euro. A metà giornata sono attesi i dati sulle immatricolazioni negli Usa.