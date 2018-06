Fca soffre in Borsa, rischio dazi su auto UE allerta gli investitori

Titta Ferraro 28 giugno 2018 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

Seduta molto difficile per FCA che cede quasi il 4 per cento andando a testare i minimi a 3 mesi e mezzo sotto quota 16 euro. A pesare sono le indicazioni circa il possibile impatto dei dazi del 20% minacciati da Donald Trump su tutte le auto UE importate negli Stati Uniti. Gli analisti di Evercore ISI, secondo quanto riporta un articolo pubblicato da Automotive News, stimano un impatto negativo considerevole con un calo dei profitti di FCA fino a 526 milioni di euro l'anno in caso di dazi al 20%. Il "worst case scenario", con dazi al 25%, vedrebbe un impatto sugli utili di Fiat Chrysler fino a 743 milioni di euro all'anno.