Fca: società non commenta rumor convocazione cda oggi per scelta successore Marchionne

Titta Ferraro 21 luglio 2018 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Bocche cucite in casa Fiat Chrysler circa la possibile accelerazione sulla scelta del successore di Marchionne. Interpellata da FinanzaOnline.com, Fca ha riferito che non intende commentare quanto riferito dall'articolo di Bloomberg News secondo cui oggi oggi sarebbe in programma un cda straordinario a Torino per la scelta del successore di Sergio Marchionne alla guida di Fca. Sempre oggi si riunirebbero anche i cda di Ferrari e CNH, anch'essi per nominare un sostituto di Marchionne.