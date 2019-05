Fca sceglie le tecnologie di Harman e Google per i veicoli connessi

simone borghi 30 aprile 2019 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato che utilizzerà le tecnologie di HARMAN (Samsung) e Google per offrire un nuovo “ecosistema” che migliorerà le funzionalità online dei veicoli FCA di tutto il mondo. I nuovi sistemi di bordo e fuori bordo offrono una customer experience interconnessa più veloce, comoda e totalmente integrata in oltre 150 paesi.Fuori bordo, i servizi Uconnect verranno implementati su una nuova piattaforma cloud gestita da HARMAN, azienda della famiglia Samsung, che aumenta la connettività e offre una gamma completa di soluzioni. A bordo, invece, Uconnect utilizzerà Android e sarà adottato su milioni di veicoli FCA, offrendo un ambiente intuitivo e funzionante tramite app.L’ecosistema crea un ambiente ottimale per i veicoli elettrici e i servizi in mobilità. Il nuovo “ecosistema” connesso sarà lanciato nella seconda metà del 2019 e sarà presente, su scala globale, su tutti i nuovi veicoli FCA a partire dal 2022.